Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2025 року

Ворог був також активний на Новопавлівському напрямку

Противник завдав трьох ракетних ударів (16 ракет), 65 авіаційних ударів, скинувши при цьому 88 КАБ, застосував 1096 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Новопавлівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог три рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, атакуючи у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

На Куп'янському напрямку

П’ять атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Загризового та Петропавлівки, ще дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбивали дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки, одна з них ще триває.

На Лиманському напрямку

Три атаки загарбників зупинили українські воїни поблизу Ямполівки та Колодязів на Лиманському напрямку, точаться ще два бої.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Впродовж минулого дня ворог здійснив 31 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів. Знищено вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадрацикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал Starlink, також значно пошкоджено два автомобілі та одну гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Курському напрямку

Українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього за минулу добу зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема, чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та Степового. Одне боєзіткнення продовжується.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 1094-й день повномасштабної війни в Україні.