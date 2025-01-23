Затримання топвійськових. Бригадний генерал Собко назвав позитив і негатив для армії

«Засудження можуть, при правильному підході, зміцнити правосуддя, однак вони можуть і послабити фронт»

Герой України, ексзаступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко відреагував на публічні затримання українських офіцерів, які відбувалися останніми тижнями. Він наголосив, що наслідком цього може бути як і позитив, так і негатив для війська, держави та країни в цілому. Про це він написав на Facebook-сторінці.

«Засудження генералів та офіцерів під час війни за недбалість та прорахунки в ухваленні рішень сьогодні набуло гостроти. З одного боку це сигнал про відповідальність іншим, а з іншого – підрив довіри між армією та державою, зниження військового духу та ефективності командування», – підкреслив Собко.

Негативна сторона затримань

На думку генерала, засудження командирів може суттєво підірвати моральний дух, створити атмосферу страху серед інших офіцерів і генералів. В результаті, через побоювання кримінальної відповідальності за можливі помилки, військові лідери можуть уникати рішучих дій, які так необхідні сьогодні.

«Тут необхідно памʼятати, що війна – це сфера постійної невизначеності, хаос, де неможливо прорахувати всі наслідки, а помилки є неминучими. Під час війни у В’єтнамі армія США зіткнулася зі значною критикою за невдачі, однак масштабних судових процесів проти командирів не було. Вище командування уникло прямого переслідування генералів та старших офіцерів, бо стратегія ведення війни виявилася хибною. Натомість зусилля були зосереджені на аналізі помилок для недопущення їх у майбутньому. Якщо ми будемо карати наших офіцерів за кожне хибне рішення, це може викликати ефект «заморожування», коли командири будуть ухилятися від ініціативи, побоюючись наслідків. Це особливо небезпечно в умовах, коли росіяни діють агресивно й непередбачувано», - зауважив Герой України.

Серед інших негативних моментів на думку Собка:

військовослужбовці можуть сприймати такі дії як несправедливість. Це, в свою чергу, підриватиме довіру до системи правосуддя та політичного керівництва держави;

під час війни командири, лідери є ключовими фігурами і будь-які зміни чи усунення з посад можуть дестабілізувати командні ланцюги;

ворог може і буде використовувати ці історії у своїй пропаганді.

«Часто притягнення військових до відповідальності може бути зумовлене не реальними злочинами, а політичними цілями. Прикладом того, як політично мотивоване переслідування військових може мати катастрофічні наслідки є Сталінські чистки, під час яких було знищено значну частину командного складу Червоної армії. Багато талановитих офіцерів були репресовані, що значно послабило боєздатність країни в перші роки війни», – порівняв офіцер.

Позитивна сторона затримань

На переконання Собка, притягнення до відповідальності може продемонструвати, що навіть у складні часи є верховенство права, а посадові особи несуть відповідальність за свої дії або бездіяльність.

«Якщо йдеться про реальну недбалість або злочинну бездіяльність, це може стати сигналом для інших офіцерів діяти відповідально і чесно. При цьому, громадяни, які вимагають справедливості, можуть відчути, що їхні вимоги враховуються, а держава діє в інтересах суспільства», – наголосив генерал.

Собко пригадав, що під час війни в Лівані в 2006 році, командувач сухопутних військ Ізраїлю Уді Адам став об’єктом критики за нерішучість і неефективне керівництво. Хоча він не був притягнутий до кримінальної відповідальності, його відставка стала уроком для інших командирів: система показала, що недбалість чи помилки у плануванні мають наслідки.

«Найголовніше, знову ж таки, при правильному підході, якщо процес є прозорим і справедливим, це може сприяти вдосконаленню системи командування та зменшенню ризику повторення помилок. До прикладу, у багатьох країнах воєнні прорахунки аналізуються після завершення конфлікту, коли можна оцінити події без емоційного навантаження», – підкреслив військовий.

Сергій Собко також наголосив на проблемі військової освіти і підготовки, забезпеченні офіцерів ресурсами, технікою та інформацією, щоб вони могли успішно виконувати завдання.

«Як висновок, Україна має унікальний шанс трансформувати свою армію під час війни. Важливо пам’ятати, що сила військового керівництва залежить не лише від професіоналізму, але й від довіри до нього. Карати за прорахунки під час війни, а особливо без глибокого аналізу – це ризикована стратегія, яка може послабити бойовий дух і командну ефективність», – підсумував генерал.

Герой України додав, що наразі варто інвестувати у військову освіту, аналіз помилок і зміцнення довіри між державою, армією та суспільством. На його думку, саме таким чином можна побудувати армію, здатну «забезпечувати мир на десятиліття вперед».

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.