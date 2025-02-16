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У польському аеропорту застряг літак із росіянами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У польському аеропорту застряг літак із росіянами
На борту літака перебували 236 пасажирів
фото з відкритих джерел

Літак, що летів із Шарм-еш-Шейха до Калінінграда, не зміг здійснити посадку в аеропорту Храброво через погодні умови

У аеропорту Познані після екстреної посадки застряг літак із росіянами. Про це інформує російське видання Baza.

Літак, що летів з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Калінінграда, не зміг здійснити посадку в аеропорту Храброво через погодні умови. Командир екіпажу вирішив посадити літак в аеропорту Познані – після його запиту польські диспетчери дозволили лайнеру приземлитися в аеропорту.

У польському аеропорту застряг літак із росіянами фото 1

За даними журналістів, понад 13 годин літаку довелося провести у польському аеропорту. На борту перебували 236 пасажирів. Вони поскаржилися ЗМІ, що весь цей час польська сторона відмовлялася надати харчування та забороняла покинути літак. При цьому тут було багато дітей, пенсіонерів і вагітні жінки.

Щоправда, були пасажири, котрі підтвердили, що їжу все ж давали. «Роздали вночі по сухій булочці та маленькій пляшечці води», – висловила своє незадоволення одна з туристок.

У польському аеропорту застряг літак із росіянами фото 2

«Вода була, коли зі мною на зв'язок виходили. Сендвічі, які для зворотного рейсу були, видали, з'їли», – підтвердила турагентка з Калінінграда Оксана Серебрякова, чиї туристи перебували на борту.

У польському аеропорту застряг літак із росіянами фото 3

Наразі літаку нарешті дозволили вилетіти до Росії.

Нагадаємо, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.

Також берегова охорона Сполучених Штатів Америки знайшла уламки невеликого літака, який раптово втратив висоту 6 лютого і зник безвісти з 10 людьми на борту. Працівники берегової охорони виявили тіла трьох людей, решта пасажирів перебувають всередині літака.

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Теги: росія Польща літак харчування

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