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Відомий український продюсер висловився про повернення Ані Лорак в Україну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Генадій Вітер розповів, якою Ані Лорак є в житті
фото: Іnstagram.com/genaviter_official/anilorak

Генадій Вітер: «Ніхто не любить зрадників»

Український продюсер Геннадій Вітер висловився про майбутнє Ані Лорак в Україні. Шоумен пояснив, чим зрада та вибір кар'єри у Росії може обернутися для артистки. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск проєкту «Наодинці з Гламуром».

Геннадій Вітер заявив, що Ані Лорак є «дуже доброю та позитивною людиною». Однак їй довелося зробити вибір, на стороні якої країни залишитися. Врешті вона обрала кар'єру, яку здебільшого побудувала в РФ.

Тож продюсер запевняє, що Ані Лорак ніколи не повернеться до України. «В Україні для неї майбутнього точно немає. Кароліна насправді дуже добра людина. Наскільки я її знаю, вона завжди була позитивною. Просто настає момент, коли треба обирати, на якому ти будеш березі. Це дуже складно. Я розумію, що вона вже повністю свою кар’єру побудувала там. Вона точно не збирається повертатися сюди, бо вона розуміє, що повертатися немає куди», – висловився шоумен.

Однак Геннадій Вітер зауважив, що через свій вибір Ані Лорак зрештою може втратити все. Він наголосив на тому, що «ніхто не любить зрадників». «Наскільки це правильний вибір? Це їй вирішувати: що і чому вона захотіла і що отримала. Я точно знаю, що ніхто не любить зрадників. Настане колись такий момент, що й вона може залишитися без нічого», – резюмував Вітер.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» автор пісні «Полуднева спека» Микола Бровченко висловився про історію співачок Ані Лорак та Таїсії Повалій, які обрали жити та працювати в Росії. Митець пояснив, чому вибір співачок залишитися в Росії є тотожним. 

До слова, у проєкті Миколи Бровченка «Тишком-нишком», один з його хітів «Полуднева спека», яку співала Ані Лорак, виконає інша співачка. Микола Бровченко знайшов у своїх архівах демоверсією пісні «Полуднева спека», яку свого часу записав композитор хіта Сергій Куценко. Прем’єра пісні «Полуднева спека» відбулася на концерті «Тишком-нишком». 

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Теги: росія війна Ані Лорак зрада шоубіз

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