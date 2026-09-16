Шерон Стоун долучилася до фотовиставки про Україну під час війни

Шерон Стоун прокоментувала свою участь у проєкті

Американська акторка Шерон Стоун стала співавторкою фотопроєкту, який висвітлює реалії війни в Україні. Фотовиставка пройшла у Лос-Анджелесі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис актриси.

За словами Шерон Стоун, вона пишається своєю участю у проєкті, що розповідає про українців: «Я пишаюся тим, що став частиною виставки «Поштовий індекс: Україна – щоденник волонтера», яка проходить у Лос-Анджелесі до 30 вересня. На виставці представлені фотографії Марка Невілла, що документують людей, яких він зустрічав по всій Україні, їхній досвід, стійкість і реалії війни».

Шерон Стоун взяла участь у створенні експозиції разом із Аліссою Мілано, принцом Гаррі та Стівеном Фраєм, які також долучилися до ініціативи. «Учасники розмірковують про те, як фотографія може бути свідченням життя під час війни та привертати увагу, яка спонукає до дій», – йдеться у дописі акторки.

Виставка про війну в Україні у Лос-Анджелесі фото: Іnstagram.com/sharonstone

Як відомо, на виставці представлені роботи британського фотохудожника Марка Невілла. Він живе в Києві з 2020 року та з початку вторгнення документує життя українців під час війни. Однією з його робіт на виставці є світлина «Марія в Марганці, Дніпропетровська область».

Робота Марка Невілла «Марія в Марганці, Дніпропетровська область» фото: Іnstagram.com/sharonstone

Саме цю світлину Шерон Стоун додала до свого допису та прокоментувала її в рамках проєкту. «Найгучніший голос у світі – той, що не звучить. І це її голос. У саду, який вона наповнює своєю присутністю, проявляється урочистість її дикої жіночності. Хаос навколо відчувається через лінії та кути – природні й неприродні - позаду неї. Ми знаємо, навіть не знаючи напевно, бо вона водночас здається тендітною і сильною, що перед нею невідоме майбутнє. Саме відсутність емоцій на цій фотографії створює таку глибоку емоційну силу. Відсутність сентиментальності сама по собі породжує надзвичайно сильне відчуття», – йдеться у роздумах Шерон Стоун про фото дівчинки Марії.

Нагадаємо, голлівудська акторка та колишня посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Харків. Джолі побувала у школах у Харкові та поспілкувалася з учителями й учнями та відвідала Карпати, де зустрілася з родинам військових.