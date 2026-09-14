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У Прилуках загинули люди через російський удар

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Прилуках загинули люди через російський удар
Наслідки атаки росіян на Прилуки 14 вересня
фото: «Суспільне»

У місті щонайменше зафіксували два вибухи

Сьогодні, 14 вересня, росіяни атакували Прилуки, що на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що у місті щонайменше зафіксували два вибухи, унаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна.

Згодом поліція уточнила, що відомо про трьох загиблих та сімох поранених через російську атаку.

Нагадаємо, 14 вересня російська терористична армія вдарила керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Серед поранених є немовля.

До слова, у Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення.

Зауважимо, що у ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія».

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Теги: війна Чернігівщина

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