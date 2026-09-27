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Росія готує атаки на країни НАТО для зупинки допомоги Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія готує атаки на країни НАТО для зупинки допомоги Україні
Американська розвідка вже попередила союзників про високу ймовірність російських диверсій безпосередньо на території країн НАТО
фото з відкритих джерел

Британський експерт з питань оборони попередив про підготовку Путіним масштабної ескалації бойових дій у найближчі шість місяців

Колишній генеральний директор Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк попередив західні уряди про підготовку Москвою вирішального етапу війни. Російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість кардинальної ескалації бойових дій впродовж наступних шести місяців, щоб здобути остаточну перемогу за будь-яку ціну. Про наміри Кремля залучити додаткові резерви та залякати європейських партнерів України пише The Express, інформує «Главком».

Залякування та гібридні атаки

Задля досягнення своїх цілей російське командування планує мобілізувати від трьохсот до чотирьохсот тисяч нових солдатів та активно залучати війська КНДР. Це супроводжуватиметься масштабною кампанією тиску, щоб змусити Захід стояти осторонь і відмовитися від подальшої військової допомоги.

«Частиною цієї стратегії буде спроба налякати Європу, поки Росія придушуватиме Україну своєю величезною армією», – зазначає професор Майкл Кларк.

Американська розвідка вже попередила союзників про високу ймовірність російських диверсій безпосередньо на території країн Північноатлантичного альянсу. Спецслужби не виключають запусків безпілотників «Гербера» із комерційних суден у Середземному морі для ураження інфраструктури в Іспанії, Франції чи Італії.

«Європейські чиновники відзначають активізацію саботажу, кібератак та інших гібридних операцій, спрямованих на зменшення підтримки Києва», – ідеться у публікації.

Загроза військових криз

Водночас Кремль продовжує посилювати масований ракетний терор проти українського цивільного населення. За задумом Москви, Дональд Трамп свідомо уникатиме прямого втручання в ситуацію для зупинки цієї жорстокої військової ескалації.

«Третьої світової війни не буде, але збройні зіткнення на околицях НАТО стають дедалі ймовірнішими, оскільки Москва прагне випробувати рішучість альянсу», – підсумував британський експерт.

Нагадаємо, останнім часом Москва помітно загострила конфлікт із НАТО у «сірій зоні», організовуючи інциденти з безпілотниками у Литві та Польщі, саботаж на залізницях і провокації проти данського гелікоптера.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія не має агресивних планів щодо Європи. Водночас він звинуватив європейські країни у використанні нібито «російської загрози» для виправдання подальшої підтримки України та збільшення власних військових витрат. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, російський лідер запевнив американського президента, що Москва нібито не має агресивних намірів щодо європейських держав. Водночас Путін назвав «міфами» заяви про російську загрозу. За його словами, європейські уряди використовують ці побоювання як привід для збільшення військових витрат та підтримки України.

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Теги: розвідка росія путін конфлікт НАТО

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