Російська ракета влучила в енергетичний об'єкт Черкащини: деталі

На Черкащині ворог влучив по об'єкту енергоінфраструктури

Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві

У ніч на 29 березня Сили протиповітряної оборони збили шість ворожих безпілотників та крилату ракету над Черкаською областю, але є ракетні влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Практично всю ніч ворог тероризував Черкащину з повітря. Частину атак нашим оборонцям вдалось відбити. Почну з найголовнішого: люди не постраждали», – написав Табурець.

За попередньою інформацією, з його слів, «сили ППО мінуснули шість «шахедів» противника над областю». «Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві», – вказав він.

«Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку минулось без наслідків. Утім маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях», – повідомив Табурець.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків тривають.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій.