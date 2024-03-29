Уночі Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – «Укренерго»

Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції у центрі та на заході країни

Уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. Про це повідомляє «Укренерго».

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!» – повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Одночасно окупанти атакували українські міста «шахедами». Також під час тривоги злітав МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, росіяни запускали «Кинджали», була балістика з Криму.

Як повідомлялося, у ніч на 29 березня в Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунали вибухи. Ворог атакував критичну інфраструктуру області. До того ж, внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.