Що треба для збільшення виробництва електроенергії? Український інститут майбутнього план

Потрібна лібералізація енергоринків, щоб в Україні будували нові виробничі потужності, – аналітик

Щоб в Україні з'явилися нові енергогенеруючі потужності потрібна лібералізація енергетичних ринків. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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Він зауважив, що за два роки повномасштабної війни збільшилась кількість проблем на енергоринку і вони продовжують накопичуватись.

«Напевно треба починати думати частково про лібералізацію цих ринків. Тому що в умовах такої зарегульованості, дуже часто збитковості для багатьох компаній, нових потужностей готувати ми не будемо», – сказав Прокіп.

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Експерт наголосив, що це ж саме стосується дозволу та заборони на експорт природного газу і додав, що зараз стоїть питання, як Україна буде проходити наступну зиму.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що для спрощення імпорту електроенергії в Україну необхідно наблизити правила українського енергоринку до європейських.