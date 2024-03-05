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Що треба для збільшення виробництва електроенергії? Український інститут майбутнього план

Дарія Демяник
glavcom.ua
Що треба для збільшення виробництва електроенергії? Український інститут майбутнього план
Лібералізація енергетичних ринків допоможе Україні у пошуку нових потужностей
фото з відкритих джерел

Потрібна лібералізація енергоринків, щоб в Україні будували нові виробничі потужності, – аналітик

Щоб в Україні з'явилися нові енергогенеруючі потужності потрібна лібералізація енергетичних ринків. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Він зауважив, що за два роки повномасштабної війни збільшилась кількість проблем на енергоринку і вони продовжують накопичуватись.

«Напевно треба починати думати частково про лібералізацію цих ринків. Тому що в умовах такої зарегульованості, дуже часто збитковості для багатьох компаній, нових потужностей готувати ми не будемо», – сказав Прокіп.

Експерт наголосив, що це ж саме стосується дозволу та заборони на експорт природного газу і додав, що зараз стоїть питання, як Україна буде проходити наступну зиму.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що для спрощення імпорту електроенергії в Україну необхідно наблизити правила українського енергоринку до європейських.

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Теги: енергетика експорт електроенергія Україна Укренерго

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