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НКРЕКП виступає за поступове скасування заборони на експорт газу

Дарія Демяник
glavcom.ua
НКРЕКП виступає за поступове скасування заборони на експорт газу
НКРЕКП виступають за скасування заборони на експорт природного газу з України
фото: depositphotos.com

НКРЕКП вважає за необхідне поступово скасовувати заборону на експорт газу

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виступають за скасування заборони на експорт природного газу з України. Про це заявив директор департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук.

«Ми, Регулятор, виступали і завжди будемо виступати за ринкові механізми. Заборона експорту не є ринковим механізмом, тому ми виступаємо за відміну заборони на експорт поступово. Можливо це потрібно обговорювати. Звичайно, енергетична безпека передусім, але це потрібно робити», – сказав він.

Косянчук зауважив, що в український ринок природного газу високою мірою імплементовано європейське законодавство і сам ринок глибоко інтегрований у європейський.

«Аукціони працюють, доступ потужностей є, підземні сховища є, імпорт є, є перепони з експортом. Це об’єктивна правда і реальна перепона до інтеграції ринків», – наголосив він.

Раніше у Верховній Раді заявили, що депутати звернуться до РНБО та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.

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Теги: енергетика НКРЕКП експорт імпорт ринок електроенергія Україна безпека заборона експорту

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