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В Україні оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу

Громадянам варто негайно пройти в укриття

В Україні вночі 29 березня оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!» – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, де триває повітряна тривога варто перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, у ніч на 29 березня в Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунали вибухи. Ворог атакував критичну інфраструктуру області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці – згодом! Не допомагайте агресору зорієнтуватися», – зазначив очільник ОВА.

До того ж, внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані. 

Як повідомлялося, увечері 28 березня окупанти запустили по Україні БпЛА з кількох напрямків одразу. У Київській області працювала ППО. 

Теги: тривога небезпека окупанти

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