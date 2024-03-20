Закупили зброю та рукавички: на Черкащині двоє чоловіків готували вбивство судді (фото)

У результаті скоординованих дій правоохоронних органів вчинення злочину вдалось запобігти, а причетних до цього затримано

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували умисне вбивство судді одного з районних судів. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, організував вбивство судді представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у регіоні. У ролі виконавця мав бути його спільник.

У результаті скоординованих дій правоохоронних органів вчинення злочину вдалось запобігти, а причетних до цього затримано.

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Правоохоронці встановили, що до умисного вбивства особи ретельно готувалися. Для реалізації злочинного плану на початку березня 2024 року вони придбали зброю та боєприпаси. Також купили змінний одяг, взуття, рукавички та інші засоби конспірації для уникнення викриття протиправних дій.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих та в їхніх автомобілях вилучено пістолет з глушником, перероблений із стартового в бойовий, а також набої до нього. Крім цього, серед вилученого – дві гранати, одяг, рукавички, кросівки та інші предмети, що свідчать про їхній реальний намір вчинити особливо тяжкий злочин.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 України).

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