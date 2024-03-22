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Шмигаль пояснив, скільки часу потрібно, аби відновити світло українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль пояснив, скільки часу потрібно, аби відновити світло українцям
Шмигаль каже, українська енергосистема витримала російську атаку
фото з відкритих джерел

Як наголосив глава уряду, сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики

Для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава уряду зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. 

«Ключове зараз – енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок», – додав він.

Шмигаль анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:

  • спочатку заживлюватимуть критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);
  • на другому етапі буде заживлення населення;
  • на третьому – заживлюватимуть промисловість.

«Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі», – резюмував очільник Кабміну.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. 

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, на Дніпровській гідроелектростанції, по якій росіяни завдали ракетного удару сьогодні вранці, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.

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Теги: енергетика українці електроенергія Денис Шмигаль уряд

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