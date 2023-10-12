Російські диверсанти вночі проникли на Сумщину

Диверсанти рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури

Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з восьми осіб. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв

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«Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами», – написав військовий.

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За словами Наєва, диверсійна група відійшла, зазнавши бойових втрат. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та просунулися на обох ділянках фронту.

До слова, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.