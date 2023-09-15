Румунія заявила, що готова збивати російські дрони

У районі дельти Дунаю Румунія розмістила близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи

Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, якщо вони становитимуть для країни загрозу. Про це передає місцеве видання Digi24.

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Зазначається, що на тлі постійних атак Росії на українські порти на Дунаї Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

«Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони й ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії», – сказав генерал.

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Відповідаючи на запитання, чи буде Румунія використовувати свою систему ППО проти російських дронів, Влад заявив: «Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії».

Нагадаємо, румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.