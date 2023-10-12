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Контрнаступ ЗСУ біля Бахмута й на заході Запорізької області. ISW повідомив деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ біля Бахмута й на заході Запорізької області. ISW повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують стримувати російські війська у районі Макіївки та Діброва

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на обох ділянках фронту.

Просування українських військ

Ілля Євлаш, начальник пресслужби східного операційного командування, повідомив, що 11 жовтня російські війська відбули 30 атак на напрямках Куп'янська та Лимана, розгортаючи значні контингенти військовослужбовців та техніки в районах Сіньківки та Іванівки та намагаючись захопити Куп'янськ та створити сухопутний коридор до річки Оскіл.

За даними російських джерел, військові провели наступальні операції під Куп'янськом і, як повідомляється, здійснили просування 11 жовтня. Російські збройні сили здійснили напад поблизу Синківки, Іванівки та Кислівки і здійснили просування в районі Синківки. Вони перемістилися приблизно на 1,5 кілометра у напрямку Іванівки та Кислівки, адже російські атаки в цих районах виявилися ускладненими через велику кількість мін, закладених українськими силами.

Росіяни вели наступальні операції вздовж лінії Сватово-Кремінна і, як повідомляється, просунулися вперед. Джерела стверджували, що російські війська просунулися в районі Макіївки та Невського. За словами Міністерства оборони Росії, 11 жовтня українські війська безуспішно атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна в районі Сіньківки, Іванівки, Макіївки та Серебрянського лісництва.

Генштаб повідомив, що українські війська продовжують стримувати російські війська у районі Макіївки та Діброва.

За інформацією ISW, українські збройні сили продовжують наступ під Бахмутом і, як повідомляється, здійснили просування вперед. Генштаб повідомив, що українські війська досягли певних успіхів на схід від Кліщіївки та Андріївки. Російські ЗМІ повідомляють про продовження боїв в районі Курдюмівки та стверджують, що українські сили намагаються закріпитися на залізничній лінії на схід від Андріївки.

Російські війська провели наступальні операції під Бахмутом 11 жовтня, але не досягли підтвердженого успіху. За повідомленням Генштабу, російські війська здійснили невдалі атаки під Андріївкою та Кліщіївкою. Росіяни здійснили контратаку під Кліщіївкою.

Раніше, 10 жовтня, один з провідних російських блогерів у видаленому пості заявив, що російські війська здійснили контратаки на північному та південному флангах Бахмута і мають ініціативу на Бахмутському напрямку.

За аналізом ISW, ЗСУ 11 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених наступальних дій вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські війська підтвердили поступ у районі Авдіївки. Відеозапис з геолокацією, опублікований 11 жовтня, показує, що російські війська просунулися на південь і захід від Красногорівки та на південний схід від Сіверного.

Українське джерело повідомило, що російські війська здійснили атаки з боку Новоселівки Другої, Веселого, Водяного, Пісків та Красногорівки, захопивши кілька невизначених позицій та зазнавши серйозних втрат.

Російські джерела, зокрема Міністерство оборони Росії (МО), повідомляли 10 та 11 жовтня, що російські війська продовжують просування в районі Бердячої, Авдіївки, Сіверного, Водяного та Степового, а також здійснюють атаки в районі Спартака. Впливовий блогер у своєму посту заявив, що російські війська прорвали українську оборону на південний захід від Красногорівки. За його повідомленнями, російські війська ще не досягли околиць Сіверного чи Тоненці.

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку, Олександр Штупун, повідомив, що ЗСУ відбили атаки російських військ неподалік від Очертино, Кераміки, Бердичі, Степового, Тоненького, Авдіївки, Ласточкино та Первомайського.

11 жовтня російські війська провели контратаки в західній частині Донецької області та на кордоні Донецько-Запорізької області та, за повідомленнями, просунулися у деяких районах.

Генштаб заявив про відбиття ЗСУ російських атак на південний схід від Вугледару поблизу Золотої Ниви та поблизу Володіна. Український військовий оглядач повідомив, що підрозділи ЗСУ діють у районі між Донецьком та на схід від Великої Новосілки.

Частковий успіх російських військових був на лінії Приютно-Завітного Бажання та відтіснили українські сили ще далі від Приютного, але потім не змогли забезпечити подальшого просування навіть до лінії фронту та не змогли просунутися у напрямку Рівнополя та Старомайорська.

За словами інституту вивчення війни, українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб України та командувач угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомили, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували атаки поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. За їхніми словами, українські війська безуспішно атакували з Роботиного у напрямку Копані.

ISW інформує, що російські війська контратакували в західній частині Запорізької області і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували поблизу Інженерного та Вербового. Декілька російських джерел стверджували, що російські війська контратакували поблизу Копані та змусили українські війська відступити назад у район Вербового.

Один з оглядачів твердив, що відновлення атак російських сил у секторі Жереб'янка-П'ятихатки спіймало українські сили зненацька, і що російським військам вдалося просунутися «на кілька сотень» метрів у цьому напрямку протягом 10-11 жовтня.

Раніше повідомлялося, що спроби російських атак у районі Авдіївки в Донецькій області та навіть деякі успіхи на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг для армії РФ.

Нагадаємо 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації. 


 

Теги: Генштаб військові напад Донецьк Авдіївка блогер наступ росіяни

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