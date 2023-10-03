Зброя від Євросоюзу. Politico повідомило сумну звістку

У союзників України закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати ЗСУ без загрози для власної безпеки

Партнери Києва більше не можуть продовжувати надавати зброю зі своїх запасів

Україна прагне швидше розвинути спільне з партнерами виробництво зброї. Адже поширюються повідомлення про те, що у союзників Києва закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати ЗСУ без загрози для власної безпеки. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

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Зазначається, що на Форумі оборонних індустрій у Києві основний «меседж» був чітким: «Україна відкрита для бізнесу». Таке рішення, пишуть автори видання, нібито пов’язане з тим, що Україна «виявила закінчення запасів зброї деяких партнерів», а фінансова допомога виділяється «дедалі обережніше».

Один європейський чиновник повідомив Politico, що партнери Києва більше не можуть продовжувати надавати зброю зі своїх запасів. З його слів, було надано все, що можливо «без загрози власній безпеці». Водночас, розповіло джерело, досі є «потужна громадська й політична підтримка України» в її протистоянні російській агресії.

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Один із представників адміністрації американського президента Джо Байдена повідомив, що після 18 місяців інтенсивних бойових дій промислового масштабу європейські запаси вичерпуються, хоча «зростає надія», що країни зможуть співпрацювати для того, аби «знайти більше рішень».

«Нас би хвилювало, якби наші партнери нічого з цим не робили. Але в усьому світі є прагнення працювати разом і зміцнювати наші промислові бази», – висловився співрозмовник Politico.

Своєю чергою керівний партнер COSA Intelligence Solutions Павло Верхняцький заявив, що це є «питанням виживання», оскільки Україна покладається на пожертви від партнерів, підтримка яких може припинитися «лише через одні вибори». Зазначається, що зусилля Києва спрямовані на укладення угод про спільне з партнерами виробництво, яке допоможе спершу «розвинути можливості в регіоні, а потім, коли це можливо, в самій країні».

Нагадаємо, у Києві пройшло засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ. Це перша в історії зустріч представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС.

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Глави МЗС країн Євросоюзу здійснили візит до Києва для неформальної зустрічі й демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Також сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси.

До слова, головний дипломат ЄС висловив упевненість, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, навіть після того, як законодавці у Вашингтоні відмовилися від пакета фінансування для Києва, щоб запобігти закриттю уряду.