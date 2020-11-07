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    Здоров'я

    В Збройних силах зафіксували 216 випадків коронавірусу за добу

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    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей - В Збройних силах зафіксували 216 випадків коронавірусу за добу
    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей

    Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 4568 військовослужбовців

    Станом на ранок 7 листопада в Збройних силах України зареєстрували 2134 хворих на Covid-19, за останню добу виявлено 216 нових випадків.

    Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10.00 07 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2134 особи. За минулу добу зареєстровано 216 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Всього за час пандемії одужали 4568 військовослужбовців, летальних випадків – 19.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 398 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 26 осіб. У закладах охорони здоров’я перебувають 46 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      450934
    • Хворіють
      238393
    • Одужали
      204229
    • Померли
      8312

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей. Це на 1025 осіб більше, ніж у попередній день (9721).

    Також відомо, що одужали 8685 людей (у попередній день 10762), а 187 – померло від ускладнень (вчора 201 людина).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312 осіб.

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