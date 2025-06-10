Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)

В Одесі значні руйнування після російської атаки

Ворог застосував понад 10 БпЛА по місту

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

❗️Вночі окупанти обстріляли корпус пологового будинку №1 Одеси, однак, на щастя, у цей час там нікого не було.



Директор медичного закладу Ірина Головатюк-Юзефпольська розповіла, що корпус у нічний час не працює, і всі пацієнти, а також новонароджені були в безпечному місці... pic.twitter.com/Wgbtry3BwJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні російські терористи також обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали четверо людей.

Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.