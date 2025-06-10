Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
Ворог застосував понад 10 БпЛА по місту
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.
Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.
Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, сьогодні російські терористи також обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.
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