Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
В Одесі значні руйнування після російської атаки
фото: Одеська обласна прокуратура

Ворог застосував понад 10 БпЛА по місту

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.

Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео) фото 1
Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео) фото 2
Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео) фото 3

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео) фото 4
Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео) фото 5

Нагадаємо, сьогодні російські терористи також обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали четверо людей.

Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.

Теги: ракета Педро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці працює оперативний штаб
Окупанти атакували Одесу: фото наслідків
3 червня, 07:53
Сили ППО знешкодили над Рівненщиною чотири повітряні цілі
«Шахеди» атакували Рівненщину: є поранені
14 травня, 07:38
До ліквідації наслідків залучено понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки
Ракетна атака на Тернопільщину: з’явились фото та відео наслідків
25 травня, 08:58
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
27 травня, 06:58
На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували
Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків
4 червня, 10:05
Військовий експерт оцінив вплив знищення російських бомбардувальників на удари по Україні
Військовий експерт оцінив наслідки знищення російських бомбардувальників для України
5 червня, 11:16
РФ, ймовірно, зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема урядових будівлях
У найближчі дні очікується потужний обстріл України – Reuters
8 червня, 08:23
РФ вночі безперестанку тероризувала Київ
Атака на Київ: Кличко назвав кількість постраждалих
Сьогодні, 06:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22768 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:55

Новини

Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
Атака дронів на Одесу: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
Обстріл Одеси: є жертва, виникли пожежи, зруйновані будинки (фото)
Обстріл Одеси: є жертва, виникли пожежи, зруйновані будинки (фото)
Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото)
Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото)
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Катували 12-річного хлопця. На Одещині поліцейські затримали підлітків
Катували 12-річного хлопця. На Одещині поліцейські затримали підлітків
На Одещині росіяни дронами пошкодили храм
На Одещині росіяни дронами пошкодили храм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
88K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
40K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
27K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua