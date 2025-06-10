РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями: є пошкодження на 27 локаціях

Сили ППО збили 284 ворожі цілі

У ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти застосували:

315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;

дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької обл.;

п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської обл.

Основний напрямок удару – столиця України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені», – йдеться в повідомленні.

Зокрема:

213 ворожих БпЛА збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

дві балістичні ракети KN-23;

п'ять крилатих ракет «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.

Нагадаємо, Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю. Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей. Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.

Також є влучання в Одесі.