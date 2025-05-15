Зеленські у вишиванках: який образ найцікавіший за п'ять років? Порівняйте фото
Цьогоріч Володимир Зеленський обрав чорну вишиванку з геометричним орнаментом, виконаним білими та червоними нитками
Щороку на День вишиванки подружжя Зеленських з’являється у традиційному вбранні, демонструючи повагу до української культури та національного стилю. «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.
2020 рік
У 2020 році Володимир і Олена Зеленські обрали вишиванки від українського бренду Etnodim, які поєднують сучасний крій з традиційними орнаментами. Президент з’явився у класичній білій сорочці з геометричною чорною вишивкою, а перша леді обрала яскравішу інтерпретацію – темно-синю сорочку з вишивкою насичених відтінків бордо й бірюзи.
2021 рік
У 2021 році Володимир і Олена Зеленські обрали вишиті сорочки, які поєднують автентичність і сучасну елегантність. Дизайнер зауважив, що взяв за основу вишиванки президента національний костюм Дніпропетровського регіону.
2022 рік
У 2022 році Зеленський одягнув стримане, але символічному вбранні. Вишиванка президента мала насичений зелений відтінок
Водночас Олена Зеленська тоді обрала вишиванку класичного крою з широкими рукавами. Основна частина сорочки білого кольору, а рукави – насичено темно-синього відтінку.
2023 рік
У 2023 році президент одягнув сорочку з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів, оскільки День вишиванки збігся із Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Перша леді тоді обрала ажурну сорочку кольору слонової кістки, прикрашену білою вишивкою та прошвою.
2024 рік
На День вишиванки у травні 2024 року президент України зʼявився у вишиванці від українського бренду Etnodim – моделі під назвою Vidsich. Це прямого крою сорочка з комірцем-стійкою, чорного кольору, оздоблена білою вишивкою, з розрізом попереду. Перша леді обрала елегантну білу сорочку, прикрашену чорною вишивкою.
2025 рік
Цьогоріч Володимир Зеленський обрав чорну вишиванку з геометричним орнаментом, виконаним білими та червоними нитками. Олена Зеленська одягнула вишукану білу сорочку з білою вишивкою.
Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.
Попри свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишиванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.
До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».
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