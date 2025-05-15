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Зеленські у вишиванках: який образ найцікавіший за п'ять років? Порівняйте фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Щороку на День вишиванки Володимир і Олена Зеленські з’являються у вишитих сорочках
колаж: glavcom.ua

Цьогоріч Володимир Зеленський обрав чорну вишиванку з геометричним орнаментом, виконаним білими та червоними нитками

Щороку на День вишиванки подружжя Зеленських з’являється у традиційному вбранні, демонструючи повагу до української культури та національного стилю. «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.

2020 рік

У 2020 році Володимир і Олена Зеленські обрали вишиванки від українського бренду Etnodim, які поєднують сучасний крій з традиційними орнаментами. Президент з’явився у класичній білій сорочці з геометричною чорною вишивкою, а перша леді обрала яскравішу інтерпретацію – темно-синю сорочку з вишивкою насичених відтінків бордо й бірюзи.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2020 році
Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2020 році
фото: zelenskyy_official/Instagram

2021 рік

У 2021 році Володимир і Олена Зеленські обрали вишиті сорочки, які поєднують автентичність і сучасну елегантність. Дизайнер зауважив, що взяв за основу вишиванки президента національний костюм Дніпропетровського регіону.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2021 році
Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2021 році
фото: zelenskyy_official/Instagram

2022 рік

У 2022 році Зеленський одягнув стримане, але символічному вбранні. Вишиванка президента мала насичений зелений відтінок

Вишиванка Володимира Зеленського у 2022 році

Водночас Олена Зеленська тоді обрала вишиванку класичного крою з широкими рукавами. Основна частина сорочки білого кольору, а рукави – насичено темно-синього відтінку.

Вишиванка Олени Зеленської у 2022 році
Вишиванка Олени Зеленської у 2022 році
фото: olenazelenska_official/Instagram

2023 рік

У 2023 році президент одягнув сорочку з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів, оскільки День вишиванки збігся із Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Вишиванка Володимира Зеленського у 2023 році
Вишиванка Володимира Зеленського у 2023 році
фото: zelenskyy_official/Instagram

Перша леді тоді обрала ажурну сорочку кольору слонової кістки, прикрашену білою вишивкою та прошвою.

Вишиванка Олени Зеленської у 2023 році
Вишиванка Олени Зеленської у 2023 році
фото: Олена Зеленська/Telegram

2024 рік

На День вишиванки у травні 2024 року президент України зʼявився у вишиванці від українського бренду Etnodim – моделі під назвою Vidsich. Це прямого крою сорочка з комірцем-стійкою, чорного кольору, оздоблена білою вишивкою, з розрізом попереду. Перша леді обрала елегантну білу сорочку, прикрашену чорною вишивкою.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2024 році
Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2024 році
фото: Volodymyr Zelenskyy/Telegram

2025 рік

Цьогоріч Володимир Зеленський обрав чорну вишиванку з геометричним орнаментом, виконаним білими та червоними нитками. Олена Зеленська одягнула вишукану білу сорочку з білою вишивкою.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2025 році
Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2025 році
фото: Volodymyr Zelenskyy/Telegram

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Попри свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишиванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

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Теги: Володимир Зеленський вишиванка Олена Зеленська

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