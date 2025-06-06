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Атака на Тернопіль: кількість постраждалих зросла, серед них є рятувальники

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Атака на Тернопіль: кількість постраждалих зросла, серед них є рятувальники
Станом на ранок є 10 травмованих
фото: Суспільне

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури

У Тернополі до 10 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ. Серед них є рятувальники. Як передає «Главком», про це голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив на офіційних сторінках.

Так, станом на 8:50 є 10 травмованих. Із них – пʼять рятувальників. Шестеро – госпіталізовано.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Тому можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

Зазначається, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Також Державною установою «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в м. Тернопіль.

Як відомо, під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Як передає «Главком», про це глава МВС Клименко написав у соцмережах.

«Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. 

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

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Теги: Тернопіль ракетна атака війна

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