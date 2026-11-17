Росія посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. На думку аналітиків, Москва намагається використати наслідки зимових обстрілів як важіль тиску на Україну та зміцнити свої позиції перед подальшими дипломатичними контактами. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Під час переговорів в Абу-Дабі Росія висунула жорсткі вимоги, які навряд чи могли задовольнити Україну та її європейських партнерів. Така позиція свідчить, що Кремль наразі не демонструє готовності до реального пошуку компромісу, розраховуючи, що наслідки бомбардувань посилять його позиції навесні.

«Вони хочуть сісти за стіл переговорів, тримаючи нашу енергетичну систему в заручниках», – заявив президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки.

Атаки на інфраструктуру стали одним із головних інструментів Москви після майже п'яти років невдач у досягненні основних військових цілей в Україні. Росія щозими намагається вивести з ладу енергосистему та змусити населення капітулювати через холод. Однак цього року ситуація особливо складна: енергетична інфраструктура ослаблена багаторічними обстрілами, а можливості української протиповітряної оборони скорочуються.

Слідчі ООН назвали удари Росії балістичними ракетами та керованими авіабомбами по густонаселених міських районах злочинами проти людяності. Нинішня кампанія вже призводить до тривалих перебоїв з електроенергією та водою. Через пошкодження мереж передавання електрика не завжди може дістатися від електростанцій до споживачів.

Найскладніша ситуація склалася в Києві. Українські посадовці та гуманітарні організації попереджають: якщо великі міста залишаться без опалення, води та каналізації, країні загрожуватиме серйозна гуманітарна криза. Частина мешканців, які мають фінансову можливість, уже замислюється над тим, щоб виїхати на зиму.

«Зима ще не настала, а у нас вже немає світла», – заявив генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тімченко.

Попри те, що попередніми роками Україні вдавалося переживати російські зимові атаки, спрогнозувати розвиток ситуації цього сезону складно. Важливу роль відіграватимуть погодні умови та можливість енергетиків ремонтувати пошкоджене обладнання між обстрілами.

Директор київського Науково-дослідного центру енергетичної промисловості Олександр Харченко вважає, що столиця може пройти зиму без масштабного колапсу енергосистеми, якщо ремонтні бригади матимуть достатньо часу для відновлення пошкоджених ліній.

«Ніхто у світі не знає, як діяти під атакою так, як ми. Нам дуже важко, але ми оговтаємося», – зазначив він.

Від роботи енергетиків значною мірою залежить, наскільки стабільно функціонуватимуть українські міста. Зокрема, у Сумах, які регулярно обстрілює Росія, бригада з ремонту ліній електропередач під керівництвом Сергія Титаренка працює навіть під загрозою атак дронів.

Титаренко розповів, що безпілотники переслідують працівників під час виконання завдань. Нещодавно дрон влучив в автомобіль ремонтної бригади, яка їхала жвавою міською вулицею. Один із працівників унаслідок удару втратив кінцівку.

«У кожного свій фронт. Ми тримаємо свій енергетичний фронт, як ми кажемо», – наголосив Титаренко.

За інформацією українських посадовців, 1 вересня Путін наказав розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичному сектору України. До кінця жовтня російські війська здійснили понад 350 атак на мережеву інфраструктуру, пошкодивши більш як 800 одиниць критично важливого обладнання.

За 72 години до початку переговорів в Абу-Дабі Росія випустила по Україні 36 балістичних ракет і 172 безпілотники. Основним напрямком удару стали Київ та прилеглі райони. Внаслідок обстрілу були пошкоджені високовольтні лінії, які забезпечують столицю електроенергією. Через це близько 40% житлових багатоповерхівок міста залишилися без опалення ще до настання сильних морозів.

Водночас українська протиповітряна оборона стикається з дедалі більшим дефіцитом засобів перехоплення. Особливо критичною є ситуація із запасами американських ракет для систем Patriot, які залишаються єдиним надійним засобом захисту від балістичних ракет. Їхні запаси скорочуються, тоді як США зберігають частину озброєння для можливих криз на Близькому Сході, а європейські партнери намагаються знайти додаткові ракети для України.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що українські військові вже змушені відходити від стандартної практики застосування щонайменше двох ракет-перехоплювачів проти однієї балістичної цілі.

За його словами, тепер Україна не може дозволити собі таку витрату боєприпасів. Навіть коли по країні випускають десятки ракет, збити вдається лише частину з них через нестачу засобів перехоплення.

Основним способом боротьби з російськими ударними безпілотниками на великих висотах залишаються винищувачі. Під час масованих атак їм вдається перехоплювати 85-90% реактивних дронів. Однак за несприятливої погоди або одночасного наближення безпілотників із різних напрямків цей показник може знижуватися до 50-60%.

Додаткові труднощі створюють обмеження швидкості супутникової мережі Starshield, про які попередив Зеленський. Ця система є важливою складовою військового зв'язку, а її обмеження, за словами президента, ускладнюють використання нових українських дронів-перехоплювачів для захисту міст від реактивних безпілотників.

Україна також продовжує атакувати російську інфраструктуру, зокрема великі нафтопереробні заводи та експортні термінали. Мета таких операцій – скоротити енергетичні доходи, за рахунок яких Москва фінансує війну. Водночас масштаби та руйнівні наслідки російських ударів по Україні значно більші.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські окупаційні війська атакували регіони України. Зокрема, під ударом опинився Харків.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотний літальний апарат типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили російський реактивний безпілотник над Чернівецьким районом. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Також у ніч на 16 листопада російська армія атакувала Вінницьку область. За інформацією начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок атаки зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості.