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«Світ іще живе»: Савченко розповіла про маленькі радощі на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Світ іще живе»: Савченко розповіла про маленькі радощі на війні
За словами Савченко, на війні звичні для мирного життя речі набувають зовсім іншого значення
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Військова наголосила, що важливо не лише згадувати колишнє життя, а й поступово відкривати для себе те, яке є зараз

Колишня народна депутатка, а нині військовослужбовця, майор ЗСУ, заступник командира батальйону з бойової роботи Надія Савченко розповіла, як знаходить радість у важкому воєнному сьогоденні. Про це вона розказала у інтерв’ю Наталі Влащенко, інформує «Главком».

За словами Савченко, на війні звичні для мирного життя речі набувають зовсім іншого значення.

«Коли був обстріл, а зараз тиша, це такий перепад, і десь там співають пташки. Ти думаєш: «О, світ іще живе», – поділилася Савченко.

Радістю, за її словами, може бути навіть можливість допомогти побратиму, поспілкуватися з людиною, з якою є про що поговорити, або помітити красу довкола. Можна радіти красивому пейзажу, навіть якщо він – прямісінько за спаленим будинком.

Надія Савченко провела паралель із перебуванням у в'язниці, де людина тривалий час позбавлена можливості бачити світ за вікном. Навіть у таких умовах вона шукає маленькі моменти, за які можна зачепитися: спогади про близьких, приємні події, будь-які зміни навколо.

Військова наголосила, що важливо не лише згадувати колишнє життя, а й поступово відкривати для себе те, яке є зараз.

«Ти забуваєш, як жив раніше і починаєш входити в те, що тут теж життя. І що більше ти активний у цьому житті, то більше воно тобі цікаве. Ти менше в депресії сидиш», – сказала Савченко.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року Надія Савченко отримала чергове військове звання. Вона стала майором Збройних сил України.

Також Савченко спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян. 

 

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Теги: війна обстріл Надія Савченко

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