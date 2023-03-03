Із Бахмута через підконтрольні Україні території на даний момент ведуть дві дороги

Поліція повідомила, що до Бахмуту все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами і полями

У ніч проти 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута. окупанти зруйнували міст, який з'єднує Бахмут з селищем Хромове, повідомляє CNN.

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Ресурс дізнався про цю інформацію у поліції Донецької області. У правоохоронних органах заявили, що найближчими днями спробують полагодити міст, адже це життєво важлива артерія для евакуації мирних жителів і перевезення вантажів, наприклад боєприпасів.

У той же час поліція повідомила, що до Бахмуту все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами і полями.

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Відзначимо, що з Бахмута через підконтрольні Україні території на даний момент ведуть дві дороги: повз сусідні населені пункти Хромове та Іванівське. Не зважаючи на те, що вони досі контролюються українськими військами, однак обстрілюються російськими загарбниками.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що під час боїв у Бахмуті росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.