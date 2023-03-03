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Російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута
Із Бахмута через підконтрольні Україні території на даний момент ведуть дві дороги
фото з відкритих джерел

Поліція повідомила, що до Бахмуту все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами і полями

У ніч проти 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута. окупанти зруйнували міст, який з'єднує Бахмут з селищем Хромове, повідомляє CNN.

Ресурс дізнався про цю інформацію у поліції Донецької області. У правоохоронних органах заявили, що найближчими днями спробують полагодити міст, адже це життєво важлива артерія для евакуації мирних жителів і перевезення вантажів, наприклад боєприпасів.

У той же час поліція повідомила, що до Бахмуту все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами і полями.

Відзначимо, що з Бахмута через підконтрольні Україні території на даний момент ведуть дві дороги: повз сусідні населені пункти Хромове та Іванівське. Не зважаючи на те, що вони досі контролюються українськими військами, однак обстрілюються російськими загарбниками.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що під час боїв у Бахмуті росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона. 

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Теги: окупанти дороги обстріл поліція перевезення Олексій Данілов Бахмут росіяни

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