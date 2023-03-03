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У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Частина мешканців Бахмута відмовляються залишати місто
фото: Нацполіція

У Бахмуті працюють вісім евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом

У Бахмуті, де точаться запеклі бої, досі залишаються близько 5 тисяч людей, серед них — 37 дітей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

Незважаючи на всі складнощі, триває евакуація цивільних з міста. За даними поліції, працюють 8 евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом.

«Додатково створено групу супроводження у складі парамедиків та спецпризначенців КОРДу. Ми перевіряємо всі адреси, де можуть перебувати діти, а також підвальні та полупідвальні приміщення, де люди можуть ховатися від обстрілів», – повідомив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, який керує заходами.

В евакуації задіяно також групи ДСНС, профільні служби обласної військової адміністрації.

У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото) фото 1

Щоб евакуювати сім’ю, поліцейським зазвичай доводиться спочатку її розшукати, бо люди залишають зруйновані домівки та мігрують по укриттях. Щодня кожна група отримує перелік можливих локацій та обстежує їх.

У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото) фото 2
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото) фото 3

Правоохоронці зазначають, що евакуація дітей відбувається виключно в рамках закону – разом із батьками або одним з них. Поліція докладає великих зусиль, щоб переконати дорослих в необхідності убезпечити малечу, і має результати: багато сімей погоджуються виїхати. Тільки за останні 2 тижні поліцейські вивезли понад 70 дітей з Бахмута, Сіверська, Часового Яру та Званівки. Деякі родини виїжджають з волонтерами.

Але частина дітей залишаються на територіях, куди поліція дістатися не в змозі. Правоохоронці надають інформацію про них ЗСУ, і військові при можливості забирають ці родини з небезпеки.

Теги: війна військові поліція Павло Кириленко евакуація Бахмут

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