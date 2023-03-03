У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)

У Бахмуті працюють вісім евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом

У Бахмуті, де точаться запеклі бої, досі залишаються близько 5 тисяч людей, серед них — 37 дітей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Незважаючи на всі складнощі, триває евакуація цивільних з міста. За даними поліції, працюють 8 евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом.

«Додатково створено групу супроводження у складі парамедиків та спецпризначенців КОРДу. Ми перевіряємо всі адреси, де можуть перебувати діти, а також підвальні та полупідвальні приміщення, де люди можуть ховатися від обстрілів», – повідомив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, який керує заходами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В евакуації задіяно також групи ДСНС, профільні служби обласної військової адміністрації.

Щоб евакуювати сім’ю, поліцейським зазвичай доводиться спочатку її розшукати, бо люди залишають зруйновані домівки та мігрують по укриттях. Щодня кожна група отримує перелік можливих локацій та обстежує їх.

Правоохоронці зазначають, що евакуація дітей відбувається виключно в рамках закону – разом із батьками або одним з них. Поліція докладає великих зусиль, щоб переконати дорослих в необхідності убезпечити малечу, і має результати: багато сімей погоджуються виїхати. Тільки за останні 2 тижні поліцейські вивезли понад 70 дітей з Бахмута, Сіверська, Часового Яру та Званівки. Деякі родини виїжджають з волонтерами.

Але частина дітей залишаються на територіях, куди поліція дістатися не в змозі. Правоохоронці надають інформацію про них ЗСУ, і військові при можливості забирають ці родини з небезпеки.