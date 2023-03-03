Насильницька паспортизація на Луганщині, обстріл пункту гумдопомоги на Херсонщині: ситуація в регіонах 3 березня

Протягом минулої доби ворог здійснив 45 обстрілів Донеччини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу − вісім обстрілів, з них два − вночі. Росіяни із артилерії, мінометів, САУ обстріляли Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Пошкоджено цивільне авто, два житлові будинки, кілька господарських споруд. Наслідки уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад області: Новослобідської, Хотінської, Білопільської, Великописарівської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської.

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Було зафіксовано 177 прильотів − з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ. Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу у с. Рожковичі пошкоджено два приватних будинки. Есманська громада: пошкоджено ЛЕП та приватні будинки у с. Студенок. Також у с.Уланове в результаті обстрілу РСЗВ відбулося загоряння житлового будинку.

Хотінська громада: через обстріл із САУ пошкоджено офісне приміщення та господарське приміщення у с. Кіндратівка. Зноб-Новгородська громада: внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії поблизу с. Нововасилівка пошкоджено високовольтну лінію.

Новослобідська громада: у с. Бояро-Лежачі (сім прильотів) пошкоджено 3 приватні будинки. Вночі та вранці обстріли продовжилися. Росіянами вночі були обстріляні дві територіальні громади Сумської області:

Зноб-Новгородська (у с. Нововасилівка пошкоджено приватний магазин та приватний будинок), Миропільська (у с.Миропілля пошкоджено 4 приватні будинки та обірвано ЛЕП). Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Червона Криниця, Гуляйполе, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське, Степногірськ.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Вчора цілий день російська армія била по Нікопольському району. Ворог випустив з важкої артилерiї понад три десятки руйнівних снарядів.

Двічі під обстріл потрапила Марганецька громада. Там пошкоджені два будинки та 2 автівки, пошкоджено гараж. Цілив агресор і по Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Там наслідки атак ще уточнюються.

Вночі агресор двiчi цiлив по Нікопольському району. Пiд обстрiли з важкої артилерiї потрапила Марганецька громада. Рятувальники обстежують територiї, де сталися прильоти, та з’ясовують наслідки ударів. Минулося без загиблих та поранених.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча.

На Куп’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ.

Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано 3-поверхову адміністративну будівлю, та вибито вікна у лабораторії Державної установи Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Куп'янську обстріляний Комбікормовий завод. Пошкоджено обладнання та зерносховище з 270 тоннами зерна.

Вчора вдень ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району. Снаряд влучив у приватне домоволодіння. Загинула жінка 73 років.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели наступальні дії в районах Білогорівки і Кремінної. І вкотре не мали успіху.

Також вони здійснили артилерійські обстріли Макіївки і Кремінної. Деталі щодо наслідків уточнюються. Ситуація в області напружена. Триває насильницька паспортизація населення.

Донеччина

Протягом минулої доби ворог здійснив 45 обстрілів з артилерії, РСЗВ «Град», мінометів, танків, завдав авіаудару ракетою Х-59. Обстріляні житлові сектори с.Зоряне, с.Сєверне, с.Ласточкине, Бахмут,

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Красногорівка, смт Велика Новосілка, с.Богоявленка, с.Орлівка, Залізне, с.Григорівка, Костянтинівка, с.Іванопілля, с.Кам’янка, с.Красногорівка, а також − Авдіївка (житловий сектор, околиці, ПрАТ «АКХЗ», промислова зона), с.Карлівка – 2 (водосховище),смт Курахівка (територія промислового підприємства).

Пошкоджено 39 цивільних об'єктів (28 житлових будинків, у т.ч. 19 – багатоквартирних), п’ять господарських споруд, залізничний вагон, 3 залізничні колії, газогін, приміщення промислового підприємства).

Зранку − авіаракетні обстріли с.Севєрне та с.Тоненьке Очеретинської ТГ, пряме влучання й руйнування багатоквартирного будинку в Тоненькому, пошкодження навколишніх будинків у центрі селища. Попередньо − без жертв.

Також зранку відбувся авіаракетний обстріл Авдіївки; обстріл з РСЗВ «ГРАД», влучання по житловій та промисловій зонах міста. Інформація щодо пошкоджень, руйнувань та постраждалих встановлюється.

По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, штурмові дії на напрямках Красногорівки, Веселого, Кам'янки, Опитного, Водяного, Первомайського с.Красногорівка Очеретинської ТГ, влучання по території села. Деталі встановлюються. На Донеччині: двоє загиблих, п’ятеро поранених за добу.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав мінометних ударів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено лікувально-профілактичний заклад. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Вчора ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

Росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині. Поранено мирних людей. До села Козацьке Каховського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі. Через підлу ворожу атаку поранення дістали 9 цивільних, серед них – учень 10 класу. 16-річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна. Усіх постраждалих евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя.

Також військові РФ обстріляли селище Білозерка в Херсонській області з артилерії. Є двоє постраждалих.

В районі Іванівки у Бериславському районі у лісосмузі підірвався 45-річний чоловік. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму, контузію та рани обличчя.

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Всього за добу противник здійснив по області – 65 обстрілів, у т.ч. 4 − по м. Херсон (мінометні, РСЗВ, артилерійські, танкові, БПЛА). У м. Херсон ворогом влучено в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

В області поранених 17 ( з них одна дитина), загиблих − одна людина. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 75 осіб, з них 10 − діти.

Нагадаємо, розпочалася 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.