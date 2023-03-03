Данілов назвав втрати росіян і України в Бахмуті

Секретар РНБО: «Скажімо так перерахунок – один до семи на нашу користь»

Під час боїв у Бахмуті росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«На засіданні ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожен день їх там сотнями відправляють туди, куди вони повинні відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди увірвалися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок – один до семи на нашу користь», – розповів Данілов.

Як повідомлялося, у Бахмуті, де точаться запеклі бої, досі залишаються близько 5 тис. людей, серед них – 37 дітей.

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Нагадаємо, розпочалася 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.