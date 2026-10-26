Окупанти вдарили по цивільних на Донеччині: є загиблий і 10 поранених

Серед постраждалих унаслідок ранкової атаки на Ясногірку – 13-річна дівчина

Російські війська завдали чотирьох ударів по Ясногірці, що входить до Краматорської громади на Донеччині. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Серед постраждалих – 13-річна дівчина. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, пише «Главком».

На місці працюють усі відповідальні служби, пораненим надають необхідну медичну допомогу. Точну кількість постраждалих і масштаби пошкоджень встановлюють. У громаді наголосили, що російські удари знову загрожують цивільному населенню, зокрема дітям, які залишаються поблизу лінії фронту.

Наслідки атаки окупантів фото: Вадим Філашкін

На всій території Краматорської громади триває обов’язкова примусова евакуація сімей із дітьми. Місцева влада закликає батьків виїжджати з небезпечних районів, наголошуючи, що евакуація є необхідним заходом для збереження життя дітей. «Евакуація – це складно, але необхідно!» – наголосили в громаді.

Наслідки удару окупантів фото: Вадим Філашкін

Варто нагадати, що на Донеччині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад – загалом 20 населених пунктів.