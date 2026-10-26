Окупанти вдарили по цивільних на Донеччині: є загиблий і 10 поранених
Серед постраждалих унаслідок ранкової атаки на Ясногірку – 13-річна дівчина
Російські війська завдали чотирьох ударів по Ясногірці, що входить до Краматорської громади на Донеччині. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Серед постраждалих – 13-річна дівчина. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, пише «Главком».
На місці працюють усі відповідальні служби, пораненим надають необхідну медичну допомогу. Точну кількість постраждалих і масштаби пошкоджень встановлюють. У громаді наголосили, що російські удари знову загрожують цивільному населенню, зокрема дітям, які залишаються поблизу лінії фронту.
На всій території Краматорської громади триває обов’язкова примусова евакуація сімей із дітьми. Місцева влада закликає батьків виїжджати з небезпечних районів, наголошуючи, що евакуація є необхідним заходом для збереження життя дітей. «Евакуація – це складно, але необхідно!» – наголосили в громаді.
Варто нагадати, що на Донеччині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад – загалом 20 населених пунктів.
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