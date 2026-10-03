Молдова вручила російському послу ноту протесту

Кишинів вимагає від Росії припинити порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла. Йому вручили офіційну ноту протесту через порушення повітряного простору країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу МЗС Молдови.

Російському дипломату заявили, що проліт п’яти дронів та ракет був несанкціонованим. Вони вибухнули поблизу населених пунктів одразу в чотирьох районах країни.

У міністерстві наголосили, що цей інцидент «поставив під загрозу життя та безпеку громадян, а також спричинив пожежі й матеріальні збитки». Молдова вимагає від Росії поважати її суверенітет та територіальну цілісність, і більше не допускати подібного.

Як відомо, зранку 3 жовтня президентка Молдови Мая Санду заявила, що на територію країни залетіли п’ять російських повітряних цілей. За її словами, це були три ракети, ймовірно, типу «Бандероль», та два безпілотники.

«Я засуджую атаки росії на Україну сьогодні вранці. Ця війна небезпечно наближається до Молдови. П’ять російських повітряних цілей, включно з ракетами «Бандероль» та безпілотниками, порушили наш повітряний простір і вибухнули на нашій землі. Москва піддає ризику життя по всій Європі й повинна бути зупинена, – написала Санду.

У поліції повідомили, що уламки дронів знайшли в чотирьох районах країни, в одному з них вибухи лунали двічі.

Нагадаємо, 30 вересня у Молдові безпілотник вибухнув поблизу вежі мобільного зв'язку в районі села Хирбовець. Дрон пролетів поблизу Бендер, після чого впав та вибухнув на околиці населеного пункту. Уламки безпілотника були розкидані в радіусі приблизно 265 м.

Вибух залишив сліди на конструкції антени на висоті близько 40 м, однак перебоїв у роботі мобільного зв'язку не було. Постраждалих також не зафіксували.