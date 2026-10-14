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Затримано двох агентів РФ, які готували удари по Дніпру та Слов’янську

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Затримано двох агентів РФ, які готували удари по Дніпру та Слов’янську
Після вербування чоловік приховано фотографував і знімав на відео колони українських військових
фото: СБУ

Один із фігурантів працював на АЗС і знімав колони українських військових, інший збирав дані про розташування особового складу та техніки Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які окремо один від одного збирали розвідувальну інформацію для підготовки ударів по Дніпру та Слов’янську. Фігурантів викрили на початку їхньої шпигунської діяльності, що дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та автозаправні станції, які могли стати цілями ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

Одним із затриманих виявився працівник автозаправного комплексу у Слов’янську, якого завербували російські спецслужби. На зв’язок із ним ворог вийшов через колишнього однокласника, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії та, за даними слідства, почав працювати на російські спецслужби.

Один із затриманих
Один із затриманих
фото: СБУ

Після вербування чоловік приховано фотографував і знімав на відео колони українських військових, які перебували на території АЗС або поблизу неї. Зібрані матеріали він мав передати російській стороні для підготовки прицільного удару. Крім того, фігурант на власному автомобілі об’їжджав інші заправки та мости, які використовують у логістиці Сил оборони.

Другим затриманим став мешканець Покровська, який у 2024 році переїхав до Дніпра та оселився в місцевому гуртожитку. За інформацією СБУ, у поле зору російських спецслужб він потрапив через прокремлівські коментарі в чатах Telegram-каналів.

За інструкціями кураторки з РФ чоловік мав збирати інформацію про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки, щоб допомогти скоригувати ракетно-дронові атаки по обласному центру. Для цього він пішки обходив місцевість або користувався громадським транспортом, дістаючись віддалених районів міста.

Під час обшуків у затриманих вилучили комп’ютерну техніку та смартфони з доказами ймовірної співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану, а також ч. 2 ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Обидва підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у наведенні російських ракетно-дронових атак на оборонні підприємства та волонтерські центри. За даними слідства, вона також збирала інформацію про наслідки попередніх обстрілів регіону. 

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Теги: СБУ війна зрадники Дніпро Донеччина

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