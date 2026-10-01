Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News

Попри заяви про готовність до миру Росія активізувала удари по Києву

Київ пропонує посилити тиск на російські компанії, судна та інших учасників обходу санкцій

Україна цього тижня передасть адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден і фізичних осіб, щодо яких Київ пропонує запровадити нові санкції. Йдеться про заходи в межах нового американського закону про санкції проти Росії. Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву тимчасового повіреного у справах України у Вашингтоні Дениса Сєніка, пише «Главком».

За словами українського дипломата, одним із головних пріоритетів Києва є російські компанії, які виробляють компоненти для супутникової інтернет-системи РФ, аналогічної Starlink.

Основна компанія, яка займається створенням цієї мережі, вже перебуває під американськими санкціями. Водночас підприємства, що постачають для неї компоненти, досі не потрапили під обмеження.

Сєнік заявив, що завершення російської супутникової системи може посилити можливості Москви на полі бою. За його словами, така мережа потенційно дозволить російським військовим отримувати інформацію в режимі реального часу.

Україна також закликає США посилити заходи проти так званого російського «тіньового флоту». Йдеться про судна, які використовують для обходу обмежень на продаж російської нафти.

Окремо Київ хоче, щоб американська адміністрація та представники бізнесу у США публічно засудили російські атаки на діяльність американських компаній в Україні.

Новий американський закон, на який посилається українська сторона, Трамп підписав 18 вересня. Документ передбачає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії та країн, які допомагають Москві обходити обмеження.

Адміністрація США має визначитися з тим, проти яких російських структур застосовувати передбачені законом санкції, до 18 жовтня. Водночас рішення щодо конкретних компаній, суден чи фізичних осіб залишається за американською стороною.

Варто зазначити, що після нової хвилі російських атак по Києву та інших українських містах у Конгресі США закликали президента Дональда Трампа використати нові санкційні повноваження проти Росії. Американські законодавці наголошують, що Москва продовжує бити по цивільній інфраструктурі попри дипломатичні зусилля.