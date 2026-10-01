Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News
Попри заяви про готовність до миру Росія активізувала удари по Києву
фото: ДСНС

Київ пропонує посилити тиск на російські компанії, судна та інших учасників обходу санкцій

Україна цього тижня передасть адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден і фізичних осіб, щодо яких Київ пропонує запровадити нові санкції. Йдеться про заходи в межах нового американського закону про санкції проти Росії. Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву тимчасового повіреного у справах України у Вашингтоні Дениса Сєніка, пише «Главком».

За словами українського дипломата, одним із головних пріоритетів Києва є російські компанії, які виробляють компоненти для супутникової інтернет-системи РФ, аналогічної Starlink.

Основна компанія, яка займається створенням цієї мережі, вже перебуває під американськими санкціями. Водночас підприємства, що постачають для неї компоненти, досі не потрапили під обмеження.

Сєнік заявив, що завершення російської супутникової системи може посилити можливості Москви на полі бою. За його словами, така мережа потенційно дозволить російським військовим отримувати інформацію в режимі реального часу.

Україна також закликає США посилити заходи проти так званого російського «тіньового флоту». Йдеться про судна, які використовують для обходу обмежень на продаж російської нафти.

Окремо Київ хоче, щоб американська адміністрація та представники бізнесу у США публічно засудили російські атаки на діяльність американських компаній в Україні.

Новий американський закон, на який посилається українська сторона, Трамп підписав 18 вересня. Документ передбачає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії та країн, які допомагають Москві обходити обмеження.

Адміністрація США має визначитися з тим, проти яких російських структур застосовувати передбачені законом санкції, до 18 жовтня. Водночас рішення щодо конкретних компаній, суден чи фізичних осіб залишається за американською стороною.

Варто зазначити, що після нової хвилі російських атак по Києву та інших українських містах у Конгресі США закликали президента Дональда Трампа використати нові санкційні повноваження проти Росії. Американські законодавці наголошують, що Москва продовжує бити по цивільній інфраструктурі попри дипломатичні зусилля.

Читайте також:

Теги: США Україна санкції війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава уряду повідомив про нові бюджетні пріоритети
Складна ситуація з фінансами. Прем'єр пояснив, на чому економитиме держава
28 вересня, 19:48
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Росія виявилася слабшою, ніж дехто очікував
Міністр оборони Швеції оцінив реальну військову силу Росії
17 вересня, 20:31
Влада закликає родини не зволікати з виїздом і скористатися запропонованою допомогою
Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації
16 вересня, 13:34
Судова суперечка стосовно землі у ботанічному саду тривала понад півтора року
Забудова Київського ботсаду: Верховний Суд поставив крапку у справі
16 вересня, 13:25
ЄС спробував розблокувати €210 млрд російських активів для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
11 вересня, 09:20
Пастки енергетичного перемирʼя
Пастки енергетичного перемирʼя
9 вересня, 07:55
Окремо Зеленський заявив, що США розглядають можливість кроків для деескалації війни взимку
Зеленський заявив, що нові переговори з Росією можуть відбутися в Нью-Йорку
7 вересня, 20:20
Рита Джорджефф має особливий список бажань
102-річна довгожителька з Канади здійснила свою заповітну мрію (відео)
7 вересня, 17:53
Учасники мали діяти в умовах загрози ракетних ударів із боку Росії
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
5 вересня, 15:46

Події в Україні

Понад 46 тис. окупантів за місяць. Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ у 2026 році
Понад 46 тис. окупантів за місяць. Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ у 2026 році
Флеш показав фото нових шахедів із незвичними «вусами» на корпусі
Флеш показав фото нових шахедів із незвичними «вусами» на корпусі
Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News
Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News
Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ
Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ
Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення
Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення
Окупанти вдарили по Рівненщині: є постраждала, пошкоджено будинок
Окупанти вдарили по Рівненщині: є постраждала, пошкоджено будинок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua