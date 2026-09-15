Помер віцепрезидент Світового конгресу українців Садоха

Павло Садоха багато десятиліть свого життя присвятив праці для України та української громади в Португалії

Віцепрезидент Світового конгресу українців (СКУ) в Південній Європі, голова Спілки українців Португалії Павло Садоха помер у віці 56 років. Про це 14 вересня повідомив СКУ, передає «Главком».

Зазначається, що Павло Садоха багато десятиліть свого життя присвятив праці для України та української громади в Португалії. Він був ключовим членом керівної команди СКУ та відіграв провідну роль у заснуванні Спілки Української молоді (СУМ) у Португалії.

фото: Павло Садоха/Facebook

Зокрема, Садоха долучався до організації акцій на підтримку Євромайдану у 2013-2014 роках у Португалії, а після початку російської агресії організовував мітинги, звернення до португальських урядовців та допомогу українським військовим. Був співорганізатором щорічної «Мирної ходи» в Лісабоні, працював над розвитком українських медіа та популяризацією української історії й культури.

«Павло був високо шанованим лідером української громади в Португалії та на світовому рівні. Він був близьким другом і людиною, на яку я завжди міг покластися. Він щиро переймався долею України і присвятив своє життя служінню Україні та українцям у всьому світі. Це величезна втрата, і його дуже бракуватиме. Вічна йому пам’ять», – сказав Павло Ґрод, Президент СКУ.

Нагадаємо, що у 2025 році Павло Садоха звернувся до генеральної інспекції освіти та науки Португалії з вимогою переглянути шкільні підручники з географії для 7 класу, де Крим було позначено як територію Росії.