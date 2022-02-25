Росія атакує на чотирьох напрямках – Міноборони

Заступниця міністра переконує, що українські військові сильні, мотивовані та незламні

Збройні сили України ведуть оборонні бойові дії на чотирьох напрямках. Про це повідомила вранці у п'ятницю, 25 лютого, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою супротивника за чотирма напрямками – Сіверський, Слобожанський, Таврійський та операція Об’єднаних сил», – написала Маляр.

Вона додала, що українські військові сильні, мотивовані та незламні.

«У єдності сильна наша нація! Перемога буде за нами», – підсумувала заступниця голови Міноборони.

Також вона попередила про можливий захід російських військ до Ворзеля та інших населених пунктів під Києвом.

Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.