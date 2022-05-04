Армія Придністров'я: наступна зупинка – морг

Орки підгрібають усе, що повзає, булькає, квакає, в’якає й бодай якось тримається на двох ногах

Серйозний сигнал для всіх невизнаних проросійських анклавів

Ігрища пігмеїв. Батрахоміомахія. Вовтузня жаб і мишей. Це все, що можна сказати про розморожене Придністров’я.

Наша розвідка рапортує, що на готується звернення придністровських карликів до кремлівського ліліпута. Будуть «просити» послати їх на вірну смерть в Україну. Відкриватимуть «мобілізаційні пункти» для гарантованих 200-х. Тираспольські «добровольці», які пройшли «рим-крим і берег Дністра», покажуть кузькіну мать українській армії з натівським озброєнням. У бій підуть лише старики, пройшовши військові збори біля пам’ятника Котовському з підвищенням алкогольної кваліфікації біля пам’ятника Суворову.

Важко всерйоз коментувати цю кадрову агонію. Орки підгрібають усе, що повзає, булькає, квакає, в’якає й бодай якось тримається на двох ногах (наразі своїх). Після залучення мікроскопічного Придністров’я не дивною буде мобілізація тюленів та моржів із приарктичних поясів Росії.

А якщо серйозно: це сигнал для всіх невизнаних проросійських анклавів. Вони для раші – гарматне м’ясо, донори солдатиків, постачальники біомаси. Раша – ворог передовсім для тих невизнаних «республік», які є тупими пішками. Таким собі дрібним розхідним матеріалом, який кардинально нічого не вирішує, але в мегаломанських планах ботоксного поучаствує.

Мовчання всіх так званих «заморожених-розморожених» символізує цілковите безправ’я. Навіть не безправ’я, а повне громадянське дно. Бо коли раша мобілізовує на фронт неповнолітніх і виловлює пацанів не зі своєї суверенної території, а по донецьких-луганських-тираспольських вулицях – то гріш ціна тим усім мамам, папам, бабушкам, тьотям і решті без’язикій челяді їхніх кінчених «територій».

Такою є ціна невільництва й ярма. Такою є ціна їхньої зупинки в часі. Наступна зупинка – морг.

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