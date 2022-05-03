На окупованій Луганщині «мобілізованим» видають застарілу зброю

Військові експерти не можуть пояснити, чому ж російську армію так боялися

В ОРДЛО примусово мобілізують навіть студентів вищих навчальних закладів

На окупованих територіях Луганщини РФ планує мобілізувати майже 60 тисяч чоловіків, крайня межа вікового цензу збільшена з 55 до 65 років. Мобілізованих використовують виключно як гарматне м’ясо.

Варто зазначити, що за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», примусово мобілізованих чоловіків озброюють гвинтівками ще царської Росії. Наразі задокументовані факти озброєння «ополчення» так званих «ЛДНР» гвинтівками системи Мосіна.

Гвинтівка Мосіна – магазинна військова гвинтівка, яку використовували військові сили Російської імперії і колишнього СРСР. Гвинтівка Мосіна у різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 р.

Виробництво гвинтівок Мосіна розпочали в Росії у 1892 році в арсеналах Тули, Іжевська та Сестрорецька. Але через обмежені виробничі потужності Росії додаткове замовлення на 500 тисяч рушниць надали французькій зброярні Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault.

Ця зброя залишилася на складах колишньої радянської армії у Росії. Окупанти, розуміючи, що їм не вистачає власної матеріально-технічної бази для забезпечення «мобілізованих» на окупованих теренах України зразками сучасної зброї, видають їм цей брухт.

Їм також дають трохи «сучасніші» від гвинтівок каски, зразка 1968 року – СШ-68 (сталевий шолом зразка 1968 року)

Поява каски пов'язана із уніфікацією зброї країн колишнього Варшавського Договору. Так, серед цих країн стали відбирати зброї з найкращими характеристиками. Під час відбору НДРівська каска М-56 під час обстрілу показала на 3-6% кращі характеристики порівняно з радянською СШ-60. У зв'язку з цим Генеральний штаб Міністерства оборони СРСР дав вказівки Технічному Комітету речового управління армії для розробки нової каски.

Примітно, що на відміну від «мобілізованих» в «ЛДНР», українські військові мають кевларові каски, які дозволяють підвищити ступінь захисту від осколкових і кульових уражень.

Гвинтівка Мосіна у різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 р. (фото з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, нестачу особового складу військ Кремль намагається компенсувати учасниками приватних військових кампаній та примусово мобілізованими мешканцями ОРДЛО.

Наразі в ОРДЛО примусово мобілізують навіть студентів вищих навчальних закладів. На відміну від України, де за законом, студенти вишів не підлягають мобілізації.

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