Ердоган знову поговорить з Путіним

Турецький лідер спробує переконати Путіна припинити війну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у неділю, 6 березня, буде переконувати президента РФ Володимира Путіна припинити війну Росії проти України. Як пише Hurriyet, Ердоган спробує закликати російську владу сісти за стіл переговорів.

«Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зупинити цю війну. У цьому контексті наш президент має дуже інтенсивний дипломатичний трафік. Ми продовжуємо наші заклики до всіх сторін, особливо до російської сторони, припинити ці атаки і сісти за стіл переговорів», – заявив спікер турецького президента Ібрагім Калин.

Він зазначив, що найближчими днями відбудеться третій раунд переговорів між Україною та Росією.

«Наш головний принцип тут, звичайно, захист територіальної цілісності та суверенітету України, її політичної єдності в рамках міжнародного права. Телефонні переговори продовжуються, сьогодні президент поговорить із прем'єр-міністром Канади, а завтра з Путіним. Ми продовжимо передавати ці повідомлення», – додав він.

Нагадаємо, 27 лютого Туреччина вперше назвала напад Росії на Україну війною.

2 березня Росія скасувала заявку на відправку чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води в Чорне море на прохання Анкари.

Тим часом Путін погрожує світу війною у разі закриття неба над Україною.

Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

5 березня міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.