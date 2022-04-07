Росіяни не йдуть служити за контрактом, за невиконаний план полетять голови військового керівництва

У березні в Західному військовому окрузі на службу взяли лише 11 контрактників

У зв'язку з великими втратами особового складу під час бойових дій на території України пункти відбору на військову службу за контрактом Західного військового округу Росії отримали додаткове завдання на відбір кандидатів для доукомплектування військових частин, які втратили боєздатність, військовослужбовцями за контрактом. Про це інформує Міністерство оборони України.

Як виявилося, громадяни російської федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром їх відправлять до зони бойових дій в Україну. Так, за даними Міноборони, в березні цього року у Західному військовому окрузі було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців:

в 1-й танковій армії – 8;

у 6-й загальновійськовій армії – 2;

у 20-й загальновійськовій армії – жодного;

у Балтійському флоті – 1.

«У зв'язку з невиконанням плану набору, а це біля 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов планує зняти з посади начальника управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського», – ідеться у повідомленні Міноборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні звернув увагу, що в Росії 1 квітня стартував весняний призов. Мовляв, він має вигляд як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців.

Нагадаємо, російські призовники бояться відправлення до України.

Щорічний весняний призов до армії РФ, який стартував 1 квітня і триватиме до 15 липня, торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років.

Михайло Беньяш, адвокат, який представляє інтереси кількох військовослужбовців національної гвардії Росії, які відмовилися їхати в Україну, заявив, що згідно з російським законодавством, військовозобов’язаних можуть відправити на бойові дії після кількох місяців навчання.

Також Служба безпеки України уже має докази того, що на території нашої держави воюють, зокрема, і російські солдати строкової служби. Вони бояться, не мають військової підготовки і відмовляються воювати.

За інформацією української розвідки, у збройних силах країни-агресора відзначається стрімке падіння долі контрактників у власне військових підрозділах та Росгвардії, тож без строковиків путінському режиму в Україні не обійтись.

Підтвердженням використання солдатів-строковиків є наказ міністра оборони Росії, опублікований хакерами Anonymous. В цьому документі йдеться про необхідність створення фейків-спростувань використання військовослужбовців строкової служби на полях російсько-української війни.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про весняний призов на території Російської Федерації.