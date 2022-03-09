Арестович: російським окупантам в Україні – кінець

Арестович зазначив, що російські війська вже їдуть за інерцією, вони ще не зрозуміли, що вже померли

Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні, вони рухаються за інерцією

Російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець. Про це написав у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Чесно кажучи, як військовий, я не бачу варіантів для російської армії в Україні. Вони ще рухаються за інерцією наказів, але намагатимуться оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 000 військ, рознесених на дистанції в 500 км, можуть лише повні ідіоти», – написав він.

За його словами, РФ спробує «наскребти» резерви на Кавказі, буде «якась там спроба штурму Києва», спроба підрізати Харків, Суми, але це все вже інерція.

Він попередив, що ще «доведеться постріляти», буде ще страшно, будуть просування військ РФ, буде загроза Києву, авіаційні та ракетні удари, будуть загиблі. Проте все це – інерція армії мертвих, наголосив Арестович.

«Російській армії в Україні – кінець... Ні почесна нічия чекає тут армію мерців, ні раунд по очках, а натуральна військова поразка. Ці ідіоти розтягнули сили, намагаючись захопити якнайбільше. В результаті – ні втримати, ні наступати», – написав він.

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