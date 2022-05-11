Ворог на Одещині чинить психологічний тиск: заявляє про імовірну блокаду регіону

Сили оборони півдня України продовжують протидію викликам та загрозам

На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знов було завдано ракетної атаки. А також через нагнітання обстановки через приведення збройних формувань Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділів оперативної групи російських військ у бойову готовність «повна». Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені, вичерпні заходи вжито», – йдеться повідомленні.

Зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря із застосуванням авіації, та з моря, де продовжує перебувати вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами.

Нагадаємо, ЗСУ на південному фронті готові до просування на схід – командування.

Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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