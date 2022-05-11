Рашисти не можуть висадити морський десант в Одесі

Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою

Російські загарбники не мають сил і можливостей для висадки десанту в Одесі та області. При цьому в регіоні залишається високою загроза нанесення ворогом нових ракетних ударів. Як повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, нинішня ніч пройшла хоч зі сигналами повітряної тривоги, але без обстрілів.

«Ворог не готовий ні фізично, ні морально здійснювати військово-морську десантну операцію. Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою – «дід кабаєв» поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті», – повідомив Братчук.

Спікер ОВА також закликав одеситів не забувати про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі.

«Після декількох днів скажених ракетних атак по Одесі та нашому регіону ворог відійшов. Але намагається тиснути на нас психологічно. Знову закидає чергові фейки - зараз нібито про проблему з питною, технічною водою, і говорить про те, що після обстрілів води в Одесі не буде. Над цим працюють російські підрозділи ІПСО, щоб посіяти серед нас паніку... Але нас не зламає жодна фейковість інформаційних повідомлень», – зауважив Братчук.

Також на Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знов було завдано ракетної атаки.

Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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