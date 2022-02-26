Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)

Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух

Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух

У Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

У результаті атаки російських військ пошкоджено багатоповерхівку.

Як інформує ДСНС, на проспекті Лобановського, 6А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Триває евакуація. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.