Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)
Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух
Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух
У Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».
У результаті атаки російських військ пошкоджено багатоповерхівку.
Як інформує ДСНС, на проспекті Лобановського, 6А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Триває евакуація. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.
Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.