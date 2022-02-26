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    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)

    Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух - Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)

    Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух

    фото: Олексій Гончаренко/Telegram

    Близько восьмої ранку у столиці прогримів потужний вибух

    У Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

    У результаті атаки російських військ пошкоджено багатоповерхівку.

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    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)
    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)
    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)
    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)
    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)

    Як інформує ДСНС, на проспекті Лобановського, 6А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Триває евакуація. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

    Нагадаємо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Теги: вибух окупанти
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    Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві (фото, відео)