Російські окупанти обстрілюють житлові квартали: у Харкові зруйновано будинок

Загарбники вбивають мирне населення України

Третя доба повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України.

Ворог підступно атакує житлові квартали. У Харкові під час влучання снаряду загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

«26 лютого о 21:20 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу у житловий 9-поверховий будинок за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, щ доо місця події прибули два оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, один автомобіль першої допомоги та дві автодрабини. Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі.

У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, вранці 26 лютого, у Києві російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку.

До слова, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.