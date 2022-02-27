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    Події в Україні

    Російські окупанти обстрілюють житлові квартали: у Харкові зруйновано будинок

    Зруйнований будинок у Харкові після влучення снаряду - Російські окупанти обстрілюють житлові квартали: у Харкові зруйновано будинок
    Зруйнований будинок у Харкові після влучення снаряду

    Загарбники вбивають мирне населення України

    Третя доба повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України.

    Ворог підступно атакує житлові квартали. У Харкові під час влучання снаряду загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

    «26 лютого о 21:20 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу у житловий 9-поверховий будинок за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, щ доо місця події прибули два оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, один автомобіль першої допомоги та дві автодрабини. Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі.

    У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

    Нагадаємо, вранці 26 лютого, у Києві російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку.

    До слова, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Теги: Харків окупанти війна рятувальники будинок
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    Російські окупанти обстрілюють житлові квартали: у Харкові зруйновано будинок