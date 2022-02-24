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    У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)

    Окупаційні війська обтріляли лікарню у Вугледарі - У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)
    Окупаційні війська обтріляли лікарню у Вугледарі
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Серед поранених шестеро медичних працівників

    У Вугледарі (Донецька область) внаслідок обстрілу окупантами загинули четверо та дістали поранень десятеро цивільних. Про це на Facebook повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

    «Снаряди нацистів-окупантів уразили місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків. Обстріл стався близько 11-ї години», – зазначив посадовець.

    Павло Кириленко додав, що стан поранених різного ступеня тяжкості.

    Також сьогодні російські війська із «градів» обстріляли селище Новоселівка Друга Мирненської військово-цивільної адміністрації. Внаслідок обстрілу два житлові будинки були зруйновані, ще 8 – пошкоджені.

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    У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)
    У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)
    У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    «Поцілили росіяни і у будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління «КП «Компанія «Вода Донбасу»», що у селищі Новолуганське та у трубу газопостачання», – додав Кириленко.

    Раніше повідомлялося, що окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: окупанти війна полон обстріл
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    У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)