У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)
Серед поранених шестеро медичних працівників
У Вугледарі (Донецька область) внаслідок обстрілу окупантами загинули четверо та дістали поранень десятеро цивільних. Про це на Facebook повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
«Снаряди нацистів-окупантів уразили місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків. Обстріл стався близько 11-ї години», – зазначив посадовець.
Павло Кириленко додав, що стан поранених різного ступеня тяжкості.
Також сьогодні російські війська із «градів» обстріляли селище Новоселівка Друга Мирненської військово-цивільної адміністрації. Внаслідок обстрілу два житлові будинки були зруйновані, ще 8 – пошкоджені.
«Поцілили росіяни і у будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління «КП «Компанія «Вода Донбасу»», що у селищі Новолуганське та у трубу газопостачання», – додав Кириленко.
Раніше повідомлялося, що окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.
Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.
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