У Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото)

Серед поранених шестеро медичних працівників

У Вугледарі (Донецька область) внаслідок обстрілу окупантами загинули четверо та дістали поранень десятеро цивільних. Про це на Facebook повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Снаряди нацистів-окупантів уразили місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків. Обстріл стався близько 11-ї години», – зазначив посадовець.

Павло Кириленко додав, що стан поранених різного ступеня тяжкості.

Також сьогодні російські війська із «градів» обстріляли селище Новоселівка Друга Мирненської військово-цивільної адміністрації. Внаслідок обстрілу два житлові будинки були зруйновані, ще 8 – пошкоджені.

«Поцілили росіяни і у будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління «КП «Компанія «Вода Донбасу»», що у селищі Новолуганське та у трубу газопостачання», – додав Кириленко.

Раніше повідомлялося, що окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

Читайте також: