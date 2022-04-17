За тиждень Великдень: артилеристи показали «вербу», якою б’ють рашистів (відео)

Така верба вже 53 дні не перестає бити рашистів

Реактивна система залпового вогню «Верба» на дійшла на озброєння до ЗСУ 2019 року

Українці 17 квітня відзначають Вербну неділю. Зазвичай цього дня освячують гілочки верби та вітають один одного словами: «не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень».

Міністерство оборони привітало громадян зі святом та показало особливу «Вербу», яку тримають для окупантів.

«Ця верба вже 53 дні не перестає бити рашистів», – зазначили у Міноборони.

Реактивна система залпового вогню «Верба» на дійшла на озброєння до ЗСУ 2019 року.

Раніше аеророзвідка показала, як українська армія використовує безпілотники під час військових дій.

Нагадаємо, на півдні Збройні сили України знищили 36 рашистівта 13 одиниць техніки. Серед яких бойові броньовані машини, дві самохідні артилерійські установки та дві реактивні системи залпового вогню «Град».

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

Нагадаємо, учора ЗСУ на півдні за добу знищили 76 загарбників та три ворожі «Гради».

Також на Херсонщині ЗСУ знищили три «Тигри» та БМП-3 (фото).

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