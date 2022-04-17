За добу війни в Україні Росія зазнала більших втрат, ніж за вісім років у Сирії – The Economist

У номінальному вираженні Україна витрачає 9,6% від того, що витрачає Росія

Попри перевагу агресора в живій силі та техніці, Україна за першу добу вторгнення завдала Росії більших втрат, ніж вісім років війни у Сирії, пише The Economist.

У матеріалі видання зазначається, що «бойові дії виявилися не такими однобокими», як передбачали деякі закордонні політики та експерти.

Зокрема, вміле використання Збройними силами України протитанкових ракетних комплексів серйозно сповільнило наступ російських військ на півночі та сході.

Порівнявши витрати обох країн на оборону, журналісти дійшли висновку, що в номінальному вираженні Україна витрачає 9,6% від того, що витрачає Росія. Та саме мотивація українців та воля до перемоги дозволяють протистояти агресору 53-й добу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабної війни. За словами президента, на війні з Росією загинули 2 500 – 3 000 українських військових.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу.

Також стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

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