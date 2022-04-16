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    Події в Україні

    Скільки українських військових загинуло під час війни: інформація від президента

    Приблизно 10 тис. військовослужбовців дістали поранення - Скільки українських військових загинуло під час війни: інформація від президента
    Приблизно 10 тис. військовослужбовців дістали поранення
    фото: пресслужба ООС

    Втрати серед цивільних достеменно невідомі

    Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули до 3 тис. українських військових. Відповідну інформацію він оприлюднив під час інтерв'ю іноземному виданню CNN.

    Такі дані глава держави озвучив станом на 15 квітня – тобто 51 день повномасштабного нападу Росії на Україну.

    «Зеленський сказав, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових», – мовиться у повідомленні.

    За словами президента України, приблизно 10 тис. українських військовослужбовців дістали поранення. На жаль, важко сказати, скільки з них виживуть.

    Володимир Зеленський пояснив, що втрати цивільного населення порахувати значно важче.

    «Дуже важко говорити про цивільних, бо південь нашої країни, де блоковані міста й містечка – Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, а також район на схід від Волновахи – ми просто не знаємо, скільки людей померли в тих заблокованих районах», – пояснив президент.

    Говорячи про втрати, Володимир Зеленський запевнив, що це дуже боляче. Додав, що ми повинні робити все, щоб ця війна не була нескінченною.

    Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу.

    Також стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Херсон президент населення окупація #stoprussia
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    Скільки українських військових загинуло під час війни: інформація від президента