Розмінування Луганщини: Рятувальники обстежили ще два гектари площ

За минулу добу рятувальники виявили та вилучили 32 одиниці вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби, 5 травня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 1,92 га місцевості у Новоайдарському, Кремінському та Сватівському районах Луганської області. Про це інформує ДСНС. Загалом, за минулу добу було обстежено 1,92 га території області, де було виявлено та вилучено 32 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: