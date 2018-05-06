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    Події в Україні

    Розмінування Луганщини: Рятувальники обстежили ще два гектари площ

    За минулу добу рятувальники виявили та вилучили 32 одиниці вибухонебезпечних предметів
    Протягом минулої доби, 5 травня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 1,92 га місцевості у Новоайдарському, Кремінському та Сватівському районах Луганської області. Про це інформує ДСНС. Загалом, за минулу добу було обстежено 1,92 га території області, де було виявлено та вилучено 32 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме:
    • Сьогодні, 09:45
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    За минулу добу рятувальники виявили та вилучили 32 одиниці вибухонебезпечних предметів

    Протягом минулої доби, 5 травня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 1,92 га місцевості у Новоайдарському, Кремінському та Сватівському районах Луганської області. Про це інформує ДСНС.

    Загалом, за минулу добу було обстежено 1,92 га території області, де було виявлено та вилучено 32 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 4 артилерійськийх снаряди та 28 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.

    Рятувальники просять громадян при виявленні вибухонебезпечного пристрою дотримуватися наступних вимог:

    • Негайно повідомте чергові служби органів внутрішніх справ, ДСНС (за тел. 101).
    • Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей.
    • Припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.
    • Не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).
    • Дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.
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