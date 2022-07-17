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    Події в Україні

    Розпочалася всесвітня кампанія #terroRussia

    Україна визнала Росію державою-терористкою 14 квітня - Розпочалася всесвітня кампанія #terroRussia
    Україна визнала Росію державою-терористкою 14 квітня
    Фото: «Ґрати»

    У 47 країнах проходять мітинги із закликами визнати Росію державою-терористкою

    Стартувала світова кампанія під назвами #terroRussia та #russiaIsATerrorisState, ціллю якої є визнання Росії державою-терористкою. Про це у Telegram поінформувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    «50 мітингів у 47 містах світу. Кампанія по всьому світу #terroRussia #russiaIsATerrorisState успішно стартувала. Ціль одна: весь світ має визнати Росію державою-терористом», – йдеться у повідомленні.

    В управлінні також опублікували список запланованих мітингів, які можна знайти за посиланням. У відомстві також закликали приєднуватися до кампанії та організовувати акції у своєму місті.

    Які країни вже визнали Росію державою-терористкою

    Наша країна визнала Росію державою-терористкою, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою» 14 квітня.

    Таке ж рішення ухвалив і Сейм Литви. Литовські парламентарі одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію «державою, яка підтримує та здійснює тероризм». Також литовці визнали війну Росії проти України геноцидом української нації.

    Крім цього, Естонія, Латвія й Канада визнали дії російських збройних сил в Україні геноцидом українського народу.

    Кілька тижнів тому Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

    Відомо, що російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що окупанти в Україні не атакують цивільні об’єкти та інфраструктуру. Натомість щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються дорослі й діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки й житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами.

    Нагадаємо, 15 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем закликав ЄС визнати Росію країною-терористом.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ США діти війна Естонія тероризм Латвія Україна окупація #stoprussia
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    Розпочалася всесвітня кампанія #terroRussia